Ancora insulti razzisti, sospesa Getafe-Siviglia

Ancora un episodio di razzismo nel calcio spagnolo. Durante Getafe-Siviglia l'arbitro ha interrotto la partita al 68' per diversi minuti. Dagli spalti, infatti, è arrivato un insulto razzista nei confronti di Marcos Acuna, terzino del Siviglia. Dalle tribune si sono sentite grida di "scimmia" e "tu vieni dalla scimmia", è quanto avrebbe riportato nel proprio verbale il direttore di gara Iglesias Villanueva. Quest'ultimo è stato avvisato da uno dei suoi assistenti per poi applicare il protocollo antirazzismo. Sergio Ramos, compagno di squadra di Acuna, ha detto a Dazn Spagna: "Chiediamo rispetto nel calcio, che la gente non venga allo stadio per sfogarsi e dire sciocchezze o insultare i giocatori. Dobbiamo mettere un freno a questo tipo di persone, segnalarlo, farlo vedere e vietare loro di entrare negli stadi e ripulire l'immagine del calcio. Il calcio esiste per unire, non per separare".