Quattro anni dopo aver schiantato il Barça con quell'8-2 ai quarti di Champions, a Barcellona hanno scelto proprio lui, Flick, per sostituire la leggenda Xavi. Il Bayern ci aveva provato a riportarlo a casa ma il suo sogno era volare in Spagna

Di usuale, la storia di Hans-Dieter Flick, detto Hansi, non ha mai avuto nulla. Nemmeno l'ultimo capitolo, quello che ha appena iniziato a scrivere in catalano. Sì perchè 4 anni dopo aver schiantato il Barça con quell'8-2 ai quarti di Champions a Barcellona hanno scelto proprio lui per sostituire la leggenda Xavi.

Le esperienze in Germania Ecco, partiamo bene caro Hansi. Che poi occhio perché Flick avrà anche allenato solo due squadre top in carriera ma gestire le pressioni di Monaco e due anni disastrosi con la nazionale tedesca mica è da tutti. Al Bayern era diventato allenatore quasi per caso: gli avevano chiesto aiuto dopo il disastro di Kovac, di cui era il vice, e si era straguadagnato la conferma con 7 trofei in meno di due anni. Insieme a Lewandowski, che con Flick in panchina aveva battuto il record di Gerd Muller riscrivendo la storia della Bundesliga con quei 41 gol stagionali. Robert magari un paio di cose sul Barça gliele avrà raccontate, dai problemi economici del club a un ambiente che è riuscito a esasperare addirittura appunto uno con il sangue blaugrana come Xavi. Il Bayern ci aveva provato a riportarlo a casa ma niente, il sogno di Hansi era Barcellona. 8 gol e 4 anni dopo.

Le prime dichiarazioni: "Un onore e un sogno" Le prime parole del nuovo allenatore del Barcellona: "Prima di tutto, vorrei ringraziare tutte le persone che sono state coinvolte nella mia assunzione. È un onore e anche un sogno firmare un contratto come allenatore del Barcellona. Lavorare per questo club, per questo grande club, " ha detto l'allenatore tedesco. "Voglio davvero iniziare a lavorare per questo club incredibile. Da quando sono arrivato ho visto che tutti amano questo club e fanno tutto il possibile per il suo successo. Ho vinto alcuni titoli con il Bayern Monaco e mi piacerebbe continuare questo percorso a Barcellona. Possiamo realizzare tante cose insieme e questa è la cosa più importante".