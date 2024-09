Dopo aver segnato il gol con la maglia del Brasile nella vittoria contro l'Inghilterra a Wembley lo scorso 23 marzo, Endrick ha rivelato di avere un idolo inaspettato, ossia Bobby Charlton. Da quel giorno i suoi compagni di squadra in nazionale hanno iniziato a chiamarlo 'Bobby', diventato presto il suo soprannome ufficiale. Lo scorso venerdì prima della sfida contro l'Ecuador, durante il riscaldamento è stato incitato dai tifosi che gli urlavano 'Bobby Charlton'. L'attaccante del Real Madrid ha sorriso e li ha salutati. E' arrivata anche la conferma di Rodrygo, suo compagno nel Brasile e nel club: "Ora è Bobby, non è più Endrick. Non c’è niente che possa fare. Se si dovesse arrabbiare sarebbe peggio".