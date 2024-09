Barça, primo ko in Liga: l'Osasuna vince 4-2

Prima sconfitta in campionato per la squadra di Flick che crolla contro l’Osasuna. Allo stadio El Sardar finisce 4-2 per i padroni di casa grazie alla doppietta di Budimir e alle reti di Zaragoza e Bretones. Vincendo il derby contro l'Atletico, il Real Madrid potrebbe portarsi a -1 dalla vetta

A sorpresa, arriva la prima sconfitta in campionato del Barcellona. La squadra di Flick crolla in casa dell’Osasuna per 4-2. Allo stadio El Sadar, grande protagonista è Ante Budimir, autore del gol del momentaneo vantaggio al 18' e del 3-1 realizzato su calcio di rigore al 72'. Oltre all’ex attaccante di Crotone e Sampdoria, a quota 3 gol e 1 assist dopo le prime 8 giornate di campionato, a mettere la firma per i padroni di casa ci hanno pensato anche Zaragoza e Bretones. Non paga la scelta di Flick di far riposare Yamal e Raphinha, che non sono partiti dal 1'. Entrambi, visto l’andazzo della sfida, sono subentrati nella ripresa con Yamal che ha segnato la rete del 4-2 all’89'. Gol che ha permesso al talento 17enne spagnolo di diventare il primo giocatore di questa stagione a raggiungere 5 gol e 5 assist nei top 5 campionati europei.