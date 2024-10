Real Madrid, brutto infortunio per Carvajal: fuori in barella

Nel corso dei minuti finali della sfida contro il Villarreal, Dani Carvajal ha subito un brutto infortunio che tiene in ansia Carlo Ancelotti. Nelle prossime ore, lo spagnolo verrà sottoposto agli esami strumentali ma si teme un lungo stop

La vittoria del Real Madrid contro il Villarreal è stata rovinata dal brutto infortunio subito da Dani Carvajal. In un contrasto con Yeremy Pino, lo spagnolo ha riportato una iperestensione del ginocchio destro dopo che la sua gamba era di fatto rimasta agganciata a quella dell'avversario. I Blancos e i giocatori del Villarreal hanno richiesto immediatamente l'intervento dei medici del Real Madrid. Il giocatore poi è stato costretto a lasciare il campo in barella: nelle prossime ore sarà sottoposto a tutti gli esami e gli accertamenti del caso. Il rischio di un lungo stop è molto alto. Intanto, Carlo Ancelotti ne ha parlato in conferenza stampa: "Quello di Carvajal sembra un infortunio al ginocchio piuttosto grave. Lo spogliatoio è triste".