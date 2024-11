Il Real torna a vincere in Liga con tripletta di Vinicius e gol di Bellingham ma perde tre giocatori per infortunio in un tempo con l’Osasuna. Il primo a uscire è Rodrygo, out per una lesione muscolare al 20’. Dieci minuti Militao è costretto a uscire in barella: confermata la lesione del crociato, dovrà essere operato. Al 38’ si fa male anche Lucas Vazquez, sostituito nell’intervallo. Ed è emergenza in difesa per Ancelotti. La sequenza degli infortuni al Bernabeu

