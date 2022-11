Una palla di una partita storica: Argentina-Inghilterra, Mondiale 1986. In quel 22 giugno, in Messico, Diego Armando Maradona lasciò il segno con due reti iconiche: la seconda, poi divenuta il 'Gol del siglo', e prima ancora quella resa celebre con la "mano de dios". Quel pallone, l'"Adidas Azteca", è stato venduto all'asta per la cifra di 2.28 milioni di euro circa: ecco la top 10 dei cimeli sportivi più cari venduti all'asta