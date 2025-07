Il fuoriclasse del Barcellona ha organizzato una festa segreta per i suoi 18 anni: immancabile la torta (con Goku protagonista) e i regali costosi, come una collana da 400mila euro!

Tanti auguri a... Lamine Yamal! Proprio così. La stella del Barcellona compie nella giornata di oggi, domenica 13 luglio, 18 anni e per l'occasione non poteva non festeggiare alla grande. Il neo maggiorenne ha infatti organizzato una super festa a Barcellona nella notte tra sabato 12 e domenica 13. Le regole erano chiare: nessun cellulare ammesso, con la location segreta che è stata svelata agli invitati 24 ore prime dell'inizio dei festeggiamenti.