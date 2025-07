Bellingham si opera alla spalla: out circa 3 mesi

A 20 mesi dall'infortunio alla spalla sinistra, nella giornata mercoledì Jude Bellingham sarà operato a Londra. Il centrocampista del Real Madrid convive con questo problema dallo scorso 5 novembre 2023, quando rimediò una lussazione nel match di Liga contro il Rayo Vallecano, e da allora ha giocato con un tutore rimandando l'intervento chirurgico. Dopo la vittoria al Mondiale per Club contro il Pachuca, Bellingham aveva annunciato l'operazione in zona mista: "Sono stufo del tutore. Spero di arrivare in finale e di operarmi qualche giorno dopo il torneo per sistemare la spalla. Sono arrivato al punto in cui il dolore non è più così forte, più che altro mi sono stufato con i giocatori che lo tirano (il tutore, ndr) e ogni volta viene risistemato. Credo di essere arrivato alla fine della mia pazienza".