La storia della squadra catalana salvata da un quadro di Salvador Dalí

Marco Salami

È la prima puntata di 'Squadre Impossibili', una nuova rubrica di Sky Sport Insider in viaggio tra le squadre più sconosciute, strane e sperdute nel mondo. Era il 1977 e i catalani del Sant Andreu stavano per scomparire, la pazza idea venne all'allora presidente Romero: chiedere al grande Salvador Dalí di dipingere un quadro per aiutare il club a risolvere i suoi problemi finanziari. Fu così che nacque il dipinto chiamato "Gol": oggi nessuno sa dove sia

