Barça, cambiano i piani di rientro al Camp Nou

Continua la telenovela Camp Nou. Il Barcellona ha reso noto che ora intende tornare nello stadio ristrutturato solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione per una capienza temporanea di 45.000 tifosi. La decisione arriva meno di una settimana dopo l'ennesimo rinvio del ritorno, inizialmente previsto per il novembre del 2024, ormai quasi un anno fa. La società catalana sperava di riaprire lo stadio una volta avuti i permessi per ospitare 27.000 tifosi, cosa che avevano in mente di ottenere il mese scorso, passato senza novità. La decisione annunciata oggi causerà quasi certamente ulteriori ritardi alla riapertura di uno dei più grandi stadi d'Europa, da 105mila spettatori, dopo una ristrutturazione che ha subito numerose battute d'arresto e che alla fine verrà a costare 1,5 miliardi di euro.