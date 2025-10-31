Marcus Rashford è come la fenice di Palau Güell: così l'inglese è rinato a Barcellona
Arrivato in Catalogna con una valigia carica di domande e voglia di riscatto, l’ex Manchester United sta già convincendo tutti con le sue risposte in campo. Gli sono bastati pochi mesi per immergersi perfettamente nella realtà dei blaugrana e tornare a spiccare il volo sotto l’ala protettrice di Hansi Flick. L’inglese oggi compie 28 anni e potrà festeggiarli con il sorriso, visto ciò che sta facendo in Spagna
