Coppa del Re, Atletico Madrid-Barcellona 4-0: segna anche Lookmancoppa del re
Grazie a una super prestazione al Metropolitano, l'Atletico fa un balzo verso la finale di Coppa del Re. La squadra di Simeone gioca una gran partita e liquida il Barcellona con un netto 4-0. Gara in discesa per i colchoneros che sfruttano un autogol di Garcia (espulso poi nel finale) al 6'. Ma al 14' Griezmann allunga con la rete del raddoppio. L'ex Atalanta Lookman e Alvarez la chiudono prima del break. Nella ripresa Atletico in controllo, al Barça servirà un'impresa al ritorno
ATLETICO MADRID-BARCELLONA 4-0
6' aut Garcia, 14' Griezmann, 33' Lookman, 47' Alvarez
ATLETICO (4-4-2): Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke (90' Le Normand), Lookman (73' Almada); Griezmann (68' Baena), Alvarez (68' Sorloth). All. Simeone
BARCELLONA (4-3-3): J. Garcia; Koundé, Cubarsì (77' Araujo), E. Garcia, Balde (77' Cancelo); Lopez (88' Gerard Martin), Casado (37' Lewandowski), de Jong; Yamal, Ferran Torres, Olmo. All. Flick
Ammoniti: E. Garcia, Casado, Simeone, Llorente, Baena, Pubill, Olmo,, Lopez
Espulsi: E. Garcia
Non si giocasse a Barcellona e contro il Barcellona, al ritorno, si potrebbe dire che l'Atletico Madrid abbia già un piede nella finale di Coppa del Re (contro la vincente di Athletic Bilbao-Real Sociedad) e invece nonostante il 4-0 del Wanda Metropolitano che inevitabilmente mette la squadra di Simeone in una posizione di inequivocabile vantaggio, nulla è comunque deciso a priori. Al Barça di Flick servirà un'impresa per ribaltare un capitombolo pesante. Gara in discesa per i colchoneros che passano al 6' con un autogol di Eric Garcia (che poi sarà espulso nel finale). La squadra di casa approfitta del momento di sbandamento del Barça e colpisce ancora con Griezmann. L'ex Atalanta Lookman al 33' sferra il colpo di grazia al Barcellona con Flick che inserisce già al 37' Lewandowski. Il cambio non sortisce effetti perché prima del break Julian Alvarez segna il quarto gol. Nella ripresa, il Barça ci prova con generosità ma l'Atletico difende con grande decisione. Cubarsì accorcia al 52' ma il VAR dopo una lunghissima revisione annulla. L'Atletico si compatta, il Barça non trova spazi, colchoneros vittoriosi, al ritorno servirà un'impresa in salsa blaugrana.