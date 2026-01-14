Offerte Sky
Coppa del Re, Real eliminato dall'Albacete: squadra della Serie B spagnola

coppa del re

L'esonero di Xabi Alonso e la prima di Arbeloa allenatore non restituiscono sorrisi al Real Madrid che viene eliminato agli ottavi di Coppa del Re dall'Albacete, club che milita nella Serie B spagnola. 'Blancos' sempre in rincorsa nel 3-2 finale firmato dalla doppietta decisiva di Jefte. Inutili le reti del Real firmate da Mastantuono e Gonzalo Garcia

E' davvero un momentaccio per il Real Madrid che ha vissuto l'esonero di Xabi Alonso dalla guida della squadra ma non è riuscito a ritrovare la serenità necessaria per ottenere un risultato che sulla carta appariva decisamente abbordabile. I 'Blancos' sono stati eliminati negli ottavi di finale di Coppa del Re dall'Albacete, club che milita nella seconda divisione spagnola. Dunque, la prima da allenatore, di Alvaro Arbeloa è stata tutt'altro che da ricordare. Il Real è stato in difficoltà per tutta la gara disputata allo stadio Carlos Belmonte, costretto a inseguire per ben due volte i padroni di casa, passati in vantaggio al 42' con un gol di Del Fraile. Il primo pari del Real è arrivato già nel recupero del primo tempo con il taento argentino Mastantuono.
 

Nella ripresa, la squadra di Alberto Gonzalez ha continuato a credere di poter compiere l'impresa e all'82' ha trovato la rete del nuovo vantaggio con Jefte. Nuova reazione del Real capace di pareggiare nel primo minuto di recupero con Gonzalo Garcia, ma poco prima del fischio finale è arrivata la doppietta di Jefte che ha chiuso il match sul 3-2 sancendo l'eliminazione del Real Madrid. Inevitabilmente, Arbeloa ha concesso spazio a chi, in questa stagione ha giocato meno ma nell'undici titolare ha comunque mantenuto campioni del calibro di Vinicius Jr., Valverde, Asencio e i talenti Arda Guler, Gonzalo Garcia, Mastantuono. A gara in corso sono anche entrati, tra gli altri, Camavinga, Carvajal e Alaba.

