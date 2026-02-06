L’ex attaccante dell’Atalanta subito protagonista nella squadra di Simeone: schierato dal 1’ in Copa del Rey, Lookman ha segnato il terzo gol dell’Atletico e fornito l’assist per il 4-0 di Griezmann. I Colchoneros hanno battuto 5-0 il Betis Siviglia e centrato la semifinale

Gol e assist, vittoria finale per 5-0 e passaggio del turno. Diciamo che esistono esordi peggiori. Quello di Ademola Lookman con l’Atletico Madrid è stato notevole. L’ex attaccante dell’Atalanta, arrivato in Spagna negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato, è stato subito mandato in campo da titolare da Diego Simeone, il suo nuovo allenatore, nel quarto di finale di Copa del Rey contro il Betis Siviglia. E Lookman, in coppia d’attacco con Griezmann, ha ripagato la fiducia. Segnando un gol e fornendo un assist a ‘Le Petit Diable”. In un match finito 5-0 per l’Atletico, che ha così centrato il passaggio del turno e si è conquistato l’accesso alle semifinale della coppa nazionale.