Morto a 96 anni José Santamaria, leggenda del Real

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Morto José Santamaria, leggenda del Real Madrid: aveva 96 anni

Liga
©Getty

Lutto nel mondo del calcio spagnolo: è morto a 96 anni José Emilio Santamaria, leggenda del club e protagonista delle prime Coppe dei Campioni vinte insieme allo squadrone di Di Stefano, Puskas e Gento. Nel 1982 aveva guidato da CT la nazionale spagnola ai Mondiali

BAYERN-REAL MADRID LIVE

Calcio spagnolo in lutto: è morto all'età di 96 anni José Emilio Santamaría, ex calciatore del leggendario Real Madrid ed ex CT della Spagna. A comunicarlo è stato il club madrileno. Santamaría arrivò al Real Madrid nel 1957 dal Club Nacional de Football (Uruguay) e vi restò per nove stagioni, fino al 1966. Con le merengues ha vinto 4 Coppe dei Campioni, 1 Coppa Intercontinentale, 6 titoli della Liga e 1 Coppa del Re in 337 partite. Santamaría faceva parte di quella squadra leggendaria che vinse le prime Coppe dei Campioni consecutive della storia insieme a Di Stéfano, Puskás, Gento e Kopa. Come allenatore, Santamaría iniziò la sua carriera l'anno successivo al ritiro da giocatore, nel settore giovanile del Real Madrid. Guidò la nazionale olimpica spagnola alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968 e a quelle di Mosca del 1980. Nel 1982, fu il commissario tecnico della nazionale spagnola ai Mondiali in Spagna. 

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