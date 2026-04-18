La Real Sociedad conquista la Coppa del Re battendo ai rigori l'Atletico Madrid al termine di una finale spettacolare chiusa sul 2-2 dopo 120 minuti. I baschi passano due volte ma vengono ripresi da Lookman e da una prodezza di Julian Alvarez. Ai rigori decisivo Marrero che para i tentativi di Sorloth e dello stesso Alvarez. Per la Real Sociedad è il quarto successo nella competizione, a cinque anni dall'ultimo trionfo: Festa per l'allenatore italo-americano Pellegrino Matarazzo

Finale spettacolare e ricca di colpi di scena, decisa solo ai calci di rigore. La Real Sociedad conquista la Coppa del Re superando l'Atletico Madrid dopo il 2-2 tra tempi regolamentari e supplementari. Partenza shock per i Colchoneros, subito sotto per il gol di Barrenetxea dopo solo 14''. A rimettere in piedi la gara è l'ex Atalanta Ademola Lookman, sempre più importante a Madrid, che firma l'1-1. Prima dell’intervallo però la Real torna avanti con il rigore trasformato da Oyarzabal. Nel secondo tempo l'Atletico reagisce e trova il nuovo pareggio con una prodezza di Julian Alvarez, che porta la sfida ai supplementari. Nei 30 minuti aggiuntivi il risultato non cambia: la finale si decide dal dischetto. Qui è decisivo Marrero: il portiere della Real Sociedad para i rigori di Sorloth e dello stesso Alvarez, regalando ai baschi il trofeo. È la quarta Coppa del Re della loro storia, a cinque anni dall’ultima vittoria.