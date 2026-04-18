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Atletico Madrid-Real Sociedad 5-6 dcr: Simeone perde la Coppa del Re ai rigori

coppa del re

La Real Sociedad conquista la Coppa del Re battendo ai rigori l'Atletico Madrid al termine di una finale spettacolare chiusa sul 2-2 dopo 120 minuti. I baschi passano due volte ma vengono ripresi da Lookman e da una prodezza di Julian Alvarez. Ai rigori decisivo Marrero che para i tentativi di Sorloth e dello stesso Alvarez. Per la Real Sociedad è il quarto successo nella competizione, a cinque anni dall'ultimo trionfo: Festa per l'allenatore italo-americano Pellegrino Matarazzo

ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD 5-6 dcr.

Reti: 1' Barrenetxea (S), 19' Lookman (A), 45+1' Oyarzabal (S), 83' Alvarez (A)

Rigori: Sorloth (A) (0-0), Soler (S) (0-1), Alvarez (A) (0-1), Oskarsson (S) (0-1), Nico (A) (1-1), Sucic (S) (1-2), Almada (A) 2-2, Munoz (S) 2-3, Baena (A) 3-3, Marin (S) 3-4

 

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Ruggeri (62' Nico), Pubill, Le Normand, Molina (78' Cardoso); Koke, Llorente (99' Lenglet), Giuliano (70' Almada), Lookman (62' Sorloth); Griezmann (70' Baena), Alvarez. All. Simeone

 

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Marrero; Aramburu (113' Elustondo), Martin, Caleta Car, Gomez (88' Kubo); Turrientes (68' Gorrotxategi), Soler; Barrenetxea (68' Marin), Sucic, Guedes (78' Munoz); Oyarzabal (78' Oskarsson). All. Matarazzo

Finale spettacolare e ricca di colpi di scena, decisa solo ai calci di rigore. La Real Sociedad conquista la Coppa del Re superando l'Atletico Madrid dopo il 2-2 tra tempi regolamentari e supplementari. Partenza shock per i Colchoneros, subito sotto per il gol di Barrenetxea dopo solo 14''. A rimettere in piedi la gara è l'ex Atalanta Ademola Lookman, sempre più importante a Madrid, che firma l'1-1. Prima dell’intervallo però la Real torna avanti con il rigore trasformato da Oyarzabal. Nel secondo tempo l'Atletico reagisce e trova il nuovo pareggio con una prodezza di Julian Alvarez, che porta la sfida ai supplementari. Nei 30 minuti aggiuntivi il risultato non cambia: la finale si decide dal dischetto. Qui è decisivo Marrero: il portiere della Real Sociedad para i rigori di Sorloth e dello stesso Alvarez, regalando ai baschi il trofeo. È la quarta Coppa del Re della loro storia, a cinque anni dall’ultima vittoria.

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