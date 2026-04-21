Yamal: "Il Mondiale era il mio sogno da bambino, spero di vincerlo"barcellona
Lamine Yamal, premiato ai Laureus come Giovane sportivo dell'anno, celebra il suo idolo in conferenza stampa e fissa l'obiettivo per la sua prima Coppa del Mondo: "Messi è un esempio, spero di seguire le sue orme. Sono entusiasta di andare al Mondiale, spero che riusciremo a diventare campioni"
Lamine Yamal continua a bruciare le tappe e a scrivere la storia dello sport mondiale. Lunedì sera a Madrid il talento spagnolo ha ricevuto il premio Laureus come Giovane sportivo dell'anno, un riconoscimento introdotto proprio in questa edizione di quelli che vengono definiti 'gli Oscar dello sport' e il suo secondo dopo quello come Rivelazione dell'anno nel 2025. Nella conferenza stampa post-premiazione, il talento 18enne del Barcellona (diventato il più giovane di sempre a conquistare due 'statuette' in questa cerimonia) ha rivolto un pensiero speciale a Lionel Messi, il suo riferimento: "E' un esempio. È il miglior calciatore della storia e anche il miglior atleta. Per me non è un idolo qualunque: tutti lo rispettano per ciò che ha fatto e per l'esempio che ha dato. Spero di seguire le sue orme".
"Mondiale? Sono entusiasta, spero di vincerlo"
Yamal potrebbe incrociare Messi fra meno di due mesi, ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti. Saranno i primi per la stellina blaugrana, che però non si pone limiti: "Sono davvero entusiasta. Fin da bambino sogno di partecipare a un Mondiale, di poter vedere mia madre sulle tribune, di rappresentare la Nazionale... saranno due mesi che voleranno via e, ovviamente, spero che riusciremo a diventare campioni".