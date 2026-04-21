Lamine Yamal continua a bruciare le tappe e a scrivere la storia dello sport mondiale. Lunedì sera a Madrid il talento spagnolo ha ricevuto il premio Laureus come Giovane sportivo dell'anno, un riconoscimento introdotto proprio in questa edizione di quelli che vengono definiti 'gli Oscar dello sport' e il suo secondo dopo quello come Rivelazione dell'anno nel 2025. Nella conferenza stampa post-premiazione, il talento 18enne del Barcellona (diventato il più giovane di sempre a conquistare due 'statuette' in questa cerimonia) ha rivolto un pensiero speciale a Lionel Messi, il suo riferimento: "E' un esempio. È il miglior calciatore della storia e anche il miglior atleta. Per me non è un idolo qualunque: tutti lo rispettano per ciò che ha fatto e per l'esempio che ha dato. Spero di seguire le sue orme".