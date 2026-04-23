Brutte notizie per il Barcellona , che nel corso del primo tempo contro il Celta Vigo ha perso Lamine Yamal per infortunio. Lesione al bicipite femorale della gamba sinistra : è questo l'esito degli esami. Il talento spagnolo, come si legge nel comunicato, ha chiuso in anticipo la stagione con i blaugrana, "ma dovrebbe essere disponibile per i Mondiali" , come riporta la nota del club. Il 10 del Barcellona aveva sbloccato la partita contro il Celta Vigo dagli undici metri, ma subito dopo il tiro ha avvertito un dolore nella parte posteriore della coscia sinistra , fermandosi e richiamando l'attenzione dello staff medico. Una dinamica simile all'infortunio subito da Kevin De Bruyne lo scorso 25 ottobre , quando segnò il rigore del vantaggio in Napoli-Inter, per poi lasciare il campo zoppicando (il belga fu costretto a subire un intervento, essendo una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra).

Yamal: "Questa non è la fine, è solo una pausa"

Sono arrivate anche le prime parole di Yamal, tramite i propri profili social: "Questo infortunio mi lascia fuori dal campo nel momento in cui ci volevo essere, e fa più male di quanto possa spiegare. Fa male non poter combattere con i miei compagni, non poter aiutare quando la squadra ha bisogno di me. Ma credo in loro e so che lasceranno l'anima ad ogni partita. Io sarò lì, anche se dall'esterno, a sostenere, incoraggiare e spingere come un altro. Questa non è la fine, è solo una pausa. Tornerò più forte, più entusiasta che mai, e la prossima stagione sarà migliore. Grazie per i messaggi e Visca el Barca".