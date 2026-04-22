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Yamal, infortunio in Barcellona-Celta Vigo dopo aver calciato il rigore: le news

barcellona

Preoccupazione in casa Barcellona per le condizioni di Lamine Yamal. L'attaccante ha portato in vantaggio i blaugrana contro il Celta Vigo al 40' trasformando un rigore ma subito dopo averlo calciato ha chiesto il cambio probabilmente per un problema al bicipite femorale sinistro. "Ha avvertito qualcosa, speriamo non sia grave", le parole di Flick. Le condizioni del talento spagnolo saranno valutate nelle prossime ore

YAMAL: "VOGLIO VINCERE I MONDIALI"

Il Barcellona perde per infortunio Lamine Yamal nel corso del primo tempo della sfida di campionato contro il Celta Vigo. Il numero 10 blaugrana aveva appena sbloccato la gara su rigore, ma dopo l'esecuzione ha avvertito dolore nella parte posteriore della coscia sinistra, chiedendo subito l'intervento dei medici. Dopo un rapido consulto con lo staff, è stata scelta la via della prudenza: al suo posto è entrato Roony Bardghji. Un episodio che tiene in apprensione i tifosi, considerando l'importanza del giocatore, già autore di 24 gol complessivi e trascinatore, anche mentale, della squadra. Lo spagnolo si sottoporrà ad esami per determinare l'entità dell'infortunio anche se dalle prime indiscrezioni sembrerebbe un problema al bicipite femorale sinistro.

Flick: "Yamal ha avvertito qualcosa, speriamo non sia grave"

L'allenatore del Barcellona Hanski Flick ha parlato in conferenza stampa, dopo il match vinto 1-0 contro il Celta Vigo, analizzando anche le condizioni di Yamal: "Dobbiamo aspettare gli esami. Ha avvertito qualcosa, speriamo non sia grave. È una situazione che dobbiamo accettare, ma è davvero un peccato per noi"

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