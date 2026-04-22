Preoccupazione in casa Barcellona per le condizioni di Lamine Yamal. L'attaccante ha portato in vantaggio i blaugrana contro il Celta Vigo al 40' trasformando un rigore ma subito dopo averlo calciato ha chiesto il cambio probabilmente per un problema al bicipite femorale sinistro. "Ha avvertito qualcosa, speriamo non sia grave", le parole di Flick. Le condizioni del talento spagnolo saranno valutate nelle prossime ore

YAMAL: "VOGLIO VINCERE I MONDIALI"