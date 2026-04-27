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Real Madrid: infortunio per Mbappè, ma Mondiali al momento non a rischio

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Il Real Madrid rende noto che all'attaccante francese è stata diagnosticata una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra. Il suo recupero sarà monitorato ma al momento non sembra a rischio per i Mondiali

Francia in ansia per Kylian Mbappé. L'attaccante del Real Madrid si è infatti infortunato, come confermato dal club spagnolo, che non specifica però i tempi di recupero. Il capitano della nazionale francese, sostituito nel finale della partita venerdì contro il Real Betis, ha riportato "una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra". Secondo la stampa spagnola il giocatore dovrebbe saltare la prossima partita di Liga contro l'Espanyol domenica ed è in dubbio per il Clasico contro il Barcellona del 10 maggio. La sua partecipazione al ritiro dei Bleus a fine maggio, in vista dei Mondiali del 2026 che inizieranno l'11 giugno non è quindi al momento in discussione. Eliminato dalla Champions e dalla Coppa del Re, sconfitto dal Barcellona nella finale di Supercoppa spagnola, il Real è rimasto indietro nella corsa al titolo della Liga, a undici punti di distacco dai rivali catalani. 

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