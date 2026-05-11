 Joao Cancelo (Barcellona) ha vinto 4 dei 5 top campionati d'Europa: è record | Sky Sport
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Joao Cancelo ha vinto 4 dei 5 top campionati d'Europa: è il primo a riuscirci

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Mai nessuno ci era riuscito nella storia: conquistando la Liga con il Barcellona, Joao Cancelo è diventato il primo giocatore di sempre a vincere 4 dei top-5 campionati europei. All'appello gli manca solo la Ligue 1: dopo il portoghese, ecco chi è a quota 3

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