Joao Cancelo ha vinto 4 dei 5 top campionati d'Europa: è il primo a riuscirci
Mai nessuno ci era riuscito nella storia: conquistando la Liga con il Barcellona, Joao Cancelo è diventato il primo giocatore di sempre a vincere 4 dei top-5 campionati europei. All'appello gli manca solo la Ligue 1: dopo il portoghese, ecco chi è a quota 3
- 1 Serie A (Juventus 2018/19)
- 2 Premier League (Manchester City 2020/21 e 2021/22)
- 1 Bundesliga (Bayern Monaco 2022/23)
- 1 Liga (Barcellona 2025/26)
- 2 Ligue 1 (Psg 2012/13 e 2013/14)
- 1 Serie A (Juventus 2014/15)
- 9 Bundesliga (Bayern Monaco 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25)
- 2 Premier League (Chelsea 2004/05 e 2005/06)
- 1 Liga (Real Madrid 2007/08)
- 8 Bundesliga (Bayern Monaco 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19)
- 5 Serie A (Inter 2006/07, 2007/08 e 2008/09, Milan 2010/11 e 2021/22)
- 1 Liga (Barcellona 2009/10)
- 4 Ligue 1 (Psg 2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2015/16)
- 5 Serie A (Juventus 2011/12, 2012/13, 2013/14 e 2014/15, Inter 2020/21)
- 3 Bundesliga (Bayern Monaco 2015/16, 2016/17 e 2017/18)
- 1 Liga (Barcellona 2018/19)
- 6 Liga (Barcellona 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15 e 2015/16)
- 1 Serie A (Juventus 2016/17)
- 2 Ligue 1 (Psg 2017/18 e 2018/19)
- 3 Serie A (Inter 2006/07, 2007/08 e 2008/09)
- 2 Liga (Barcellona 2009/10 e 2010/11)
- 4 Ligue 1 (Psg 2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2015/16)
- 2 Liga (Barcellona 2004/05 e 2005/06)
- 1 Serie A (Inter 2009/10)
- 5 Ligue 1 (Psg 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2017/18)
- 6 Premier League (Manchester United 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01 e 2002/03)
- 1 Liga (Real Madrid 2006/07)
- 1 Ligue 1 (Psg 2012/13)
- 3 Premier League (Manchester United 2006/07, 2007/08 e 2008/09)
- 2 Liga (Real Madrid 2011/12 e 2016/17)
- 2 Serie A (Juventus 2018/19 e 2019/20)
- 1 Bundesliga (Stoccarda 2006/07)
- 1 Liga (Real Madrid 2011/12)
- 5 Serie A (Juventus 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20)
- 1 Ligue 1 (Lille 2010/11)
- 2 Premier League (Chelsea 2014/15 e 2016/17)
- 2 Liga (Real Madrid 2019/20 e 2021/22)
- 1 Ligue 1 (Monaco 1996/97)
- 2 Premier League (Arsenal 2001/02 e 2003/04)
- 2 Liga (Barcellona 2008/09 e 2009/10)
- 1 Ligue 1 (Nantes 1994/95)
- 2 Liga (Real Madrid 2000/01 e 2002/03)
- 2 Premier League (Chelsea 2004/05 e 2005/06)
- 1 Premier League (Manchester City 2017/18)
- 2 Liga (Real Madrid 2019/20 e 2023/24)
- 1 Serie A (Milan 2021/22)
- 1 Liga (Barcellona 2005/06)
- 2 Bundesliga (Bayern Monaco 2007/08 e 2009/10)
- 1 Serie A (Milan 2010/11)
- 1 Premier League (Chelsea 2004/05)
- 2 Ligue 1 (Lione 2005/06 e 2006/07)
- 1 Liga (Atletico Madrid 2013/14)
- 1 Premier League (Manchester United 2006/07)
- 1 Liga (Real Madrid 2007/08)
- 1 Ligue 1 (Marsiglia 2009/10)
- 1 Premier League (Chelsea 2005/06)
- 1 Liga (Real Madrid 2011/12)
- 1 Ligue 1 (Psg 2017/18)
- 1 Serie A* (Milan 1998/99)
- 1 Bundesliga (Borussia Dortmund 2001/02)
- 1 Premier League (Arsenal 2003/04)