Barcellona, Laporta resta in Spagna: non sarà presente in ritiro per un'aritmiabarcellona
Il presidente del Barcellona costretto a osservare un periodo di riposo che comprende anche il divieto di volare dopo che gli è stata corretta un'aritmia cardiaca. Dunque il numero 1 blaugrana non potrà seguire la squadra nel periodo di preparazione in Inghilterra, né presenziare al match amichevole contro il Birmingham. Laporta ha voluto ringraziare tutti attraverso Instagram: "Il mio cuore batte di nuovo ritmicamente, ringrazio davvero tutti per la competenza e per l'affetto"
Il presidente del Barcellona, Joan Laporta non potrà accompagnare la squadra durante il tour in Inghilterra né presenziare all'amichevole contro il Birmingham. Il motivo lo ha svelato lo stesso numero uno blaugrana attraverso i suoi profili social: infatti, il presidente Laporta ha sofferto di una aritmia cardiaca, ora risolta, e dovrà osservare un periodo di riposo che comprende anche il divieto di volare. Laporta ha così voluto ringraziare tutti i medici che lo hanno assistito durante questo problema di salute risolto nel migliore dei modi.
Il post di ringraziamento su Instagram
"È andato tutto bene!!! Hanno corretto la mia aritmia!!! Il mio cuore batte di nuovo ritmicamente!!!! Sono immensamente grato ai meravigliosi medici, infermieri e al personale sanitario dell'Ospedale di Barcellona, guidati dal Dott. Jordi Morillas. Hanno fatto un lavoro eccellente. Oltre alla loro competenza e alla loro vasta conoscenza, il loro tocco umano è gentile, comprensivo, paziente e premuroso, onorando veramente la medicina e il Giuramento di Ippocrate. Questa è un'ulteriore prova che anche a Barcellona e in Catalogna svolgiamo un lavoro eccellente e di altissima qualità. Sono anche molto orgoglioso dell'équipe medica dell'FC Barcelona, guidata dal Dott. Xavier Corbella, e del mio Capo dello Staff, Manana Giorgadze, che ha coordinato tutto in modo così efficiente. Ringrazio anche il Dott. Valentí Fuster e tutta la sua équipe del Mount Sinai per i loro preziosi consigli, che mi hanno dato tranquillità, e il Dott. Brugada per avermi consigliato la procedura per correggere l'aritmia. Infine, voglio ringraziare tutti per il loro sostegno e incoraggiamento: i miei figli, i miei fratelli, la mia famiglia e i miei amici. Grazie infinite a tutti, dal profondo del mio cuore".