Il post di ringraziamento su Instagram

"È andato tutto bene!!! Hanno corretto la mia aritmia!!! Il mio cuore batte di nuovo ritmicamente!!!! Sono immensamente grato ai meravigliosi medici, infermieri e al personale sanitario dell'Ospedale di Barcellona, ​​guidati dal Dott. Jordi Morillas. Hanno fatto un lavoro eccellente. Oltre alla loro competenza e alla loro vasta conoscenza, il loro tocco umano è gentile, comprensivo, paziente e premuroso, onorando veramente la medicina e il Giuramento di Ippocrate. Questa è un'ulteriore prova che anche a Barcellona e in Catalogna svolgiamo un lavoro eccellente e di altissima qualità. Sono anche molto orgoglioso dell'équipe medica dell'FC Barcelona, ​​guidata dal Dott. Xavier Corbella, e del mio Capo dello Staff, Manana Giorgadze, che ha coordinato tutto in modo così efficiente. Ringrazio anche il Dott. Valentí Fuster e tutta la sua équipe del Mount Sinai per i loro preziosi consigli, che mi hanno dato tranquillità, e il Dott. Brugada per avermi consigliato la procedura per correggere l'aritmia. Infine, voglio ringraziare tutti per il loro sostegno e incoraggiamento: i miei figli, i miei fratelli, la mia famiglia e i miei amici. Grazie infinite a tutti, dal profondo del mio cuore".