Dopo l'annuncio di José Mourinho, che torna ai Blancos 13 anni dopo, il Real Madrid ha nominato Papa Leone XIV come membro onorario del club. "Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi giovedì 11 giugno, e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare Sua Santità Papa Leone XIV membro onorario del Real Madrid, la massima onorificenza conferita dal nostro club", si legge nel comunicato ufficiale. Un riconoscimento importante, arrivato in seguito alla visite del Pontefice lo scorso 8 giugno al Bernabeu. "Il Real Madrid dimostra così la sua ammirazione e il suo riconoscimento per una figura universale che rappresenta miliardi di persone e che promuove la pace, la solidarietà e la giustizia nel mondo - continua la nota -. La sua visita allo stadio Santiago Bernabéu l'8 giugno 2026 è stata un onore per il Real Madrid e rimarrà per sempre una delle immagini più emozionanti della nostra storia".

Vedi anche Il Bernabeu accoglie Papa Leone XIV: le FOTO