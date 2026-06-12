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Papa Leone XIV è diventato socio onorario del Real Madrid: l'annuncio

Papa real

Papa Leone XIV è stato nominato membro onorario del Real Madrid, la massima riconoscenza del club. L'annuncio della società spagnola è arrivato in seguito alla rielezione di Florentino Perez, che resterà al comando dei Blancos fino al 2030

MOURINHO È DI NUOVO L'ALLENATORE DEL REAL

Dopo l'annuncio di José Mourinho, che torna ai Blancos 13 anni dopo, il Real Madrid ha nominato Papa Leone XIV come membro onorario del club. "Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi giovedì 11 giugno, e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare Sua Santità Papa Leone XIV membro onorario del Real Madrid, la massima onorificenza conferita dal nostro club", si legge nel comunicato ufficiale. Un riconoscimento importante, arrivato in seguito alla visite del Pontefice lo scorso 8 giugno al Bernabeu. "Il Real Madrid dimostra così la sua ammirazione e il suo riconoscimento per una figura universale che rappresenta miliardi di persone e che promuove la pace, la solidarietà e la giustizia nel mondo - continua la nota -. La sua visita allo stadio Santiago Bernabéu l'8 giugno 2026 è stata un onore per il Real Madrid e rimarrà per sempre una delle immagini più emozionanti della nostra storia".

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Sempre legato al Real, è diventato subito celebre il commento del Pontefice durante il volo diretto a Madrid per il suo quarto viaggo apostolico. "Il Papa tifa per tutte le squadre, ma Prevost per il Real Madrid",  ha scherzato così Papa Leone XIV con i giornalisti presenti a bordo.

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