Dopo i trofei vinti con il Bayer Leverkusen, l'esperienza di Xabi Alonso al Real Madrid non è stata quella che l'allenatore spagnolo avrebbe sperato . Dopo appena 34 partite alla guida dei Blancos, infatti, l'ex centrocampista è stato esonerato, sostituito da Arbeloa. Ora però, Xabi Alonso è pronto a iniziare una nuova avventura, questa volta sulla panchina del Chelsea . Intervistato da The Athletic, il nuovo allenatore dei Blues ha parlato della sua esperienza al Real: "Per fortuna, non ho molte cicatrici dalla mia carriera. Una cicatrice ce l'ho, ma è guarita . Sono molto motivato e determinato a godermi questo nuovo capitolo tanto quanto mi sono goduto i miei inizi a Madrid. Guardando indietro, prendo spunto dagli aspetti positivi e da ciò che non ha funzionato. Sono stato molto autocritico , pensando a cosa avrei potuto fare meglio perché le cose non sono andate come mi aspettavo. Perché si impara dalla delusione delle cose che non vanno come previsto e si cerca di credere che le cose miglioreranno. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, ci sono molte esperienze , l'adattamento che ho dovuto fare, alcune cose che hanno funzionato e altre no, sia in termini di gioco che di gestione delle persone. È un mix di tutto ".

"Chelsea? Avevo delle preoccupazioni e le ho espresse. Abbiamo lo stesso punto di vista"

Sul periodo passato lontano dal calcio ha aggiunto: "L'ho speso principalmente per ricaricarmi, perché serve energia per fare l'allenatore. È molto importante trasmettere quella passione, quell'entusiasmo per il gioco in ogni allenamento, in ogni schema di gioco. Ho usato quel tempo principalmente per questo. Non ho guardato molto calcio, si trattava soprattutto di me stesso, di rivivere quelle sensazioni". Xabi Alonso ha poi spiegato per quale motivo ha scelto il Chelsea: "Avevo una prospettiva esterna sul Chelsea. Potevo vedere gli aspetti positivi e anche le mie preoccupazioni, quindi le ho espresse ai direttori sportivi. La cosa più importante è che abbiamo fatto la stessa analisi. Se avessimo avuto punti di vista diversi, probabilmente non sarebbe stato il punto di partenza giusto. Finora, stiamo prendendo le decisioni giuste". Poi sul suo rapporto con Pep Guardiola: "Eravamo molto legati. Ero molto curioso. Ero in quella fase della mia carriera in cui potevo andare nel suo ufficio e chiedergli: 'Pep, perché sta succedendo questo? Quale sarà la strategia?' Forse a 20 anni non avevo la sicurezza di andare nell'ufficio dell'allenatore e fargli queste domande. Ma in quel momento, data la fiducia che avevamo, sentivo il bisogno di farlo".