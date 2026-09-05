Real Madrid ko col Betis: prima sconfitta per Mourinho. E ora c'è l'Inter...eurorivale
I Blancos cadono a Siviglia dopo tre vittorie: Vinicius, Mbappé e Bellingham sprecano tanto. Partita da dimenticare soprattutto per il francese, che sbaglia un calcio di rigore allo scadere. Martedì al Bernabeu arriva l'Inter, sfida da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Martedì 8 settembre (fischio d'inizio alle 21 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) l'Inter di Chivu troverà un Real Madrid ferito. La squadra di Mourinho ha infatti perso la prima partita stagionale, 1-0 sul campo del Real Betis. I Blancos restano così a 9 punti dopo quattro partite di Liga, col Barcellona (impegnato domenica a Valencia) che ha ora la possibilità di allungare a +3.
La partita
Il Real Madrid gioca anche una buona partita allo Stadio della Cartuja, ma il tridente delle meraviglie Bellingham-Mbappé-Vinicius spreca occasioni a ripetizione. Chi è in serata è invece Arda Guler, che ispira (invano) gli attaccanti. Mou toglie il turco al 64' per inserire Diomande e la luce si spegne. E poi il finale è da film: all'81' Troy Parrott buca Courtois dopo una gran parata del belga su Deossa. Il Real non molla e nel recupero si procura un rigore per fallo di Natan su Vinicius. Dal dischetto va Mbappé, che completa la sua serata da incubo facendosi parare il penalty da Alvaro Valles e condannando i suoi al primo ko stagionale. E tra 4 giorni al Bernabeu arriva l'Inter...
Il tabellino
Betis-Real Madrid 1-0
81' Parrot (B)
BETIS (4-3-3): Valles; Bellerín, Diego Llorente (78' Bartra), Natan, Fran García; Facundo Bernal (68' Deossa), Marc Roca, Isco (60' Fidalgo); Antony (76' Riquelme), Cucho Hernández (68' Parrot), Fornals. All. Pellegrini
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfries (64' Trent), Konaté, Huijsen, Cucurella (88' Carreras); Valverde (82' Espí), Camavinga (64' Bernardo Silva), Güler (64' Diomande); Bellingham, Mbappé, Vinicius. All. Mourinho