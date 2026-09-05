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Real Madrid ko col Betis: prima sconfitta per Mourinho. E ora c'è l'Inter...

eurorivale

I Blancos cadono a Siviglia dopo tre vittorie: Vinicius, Mbappé e Bellingham sprecano tanto. Partita da dimenticare soprattutto per il francese, che sbaglia un calcio di rigore allo scadere. Martedì al Bernabeu arriva l'Inter, sfida da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLINO DI BETIS-REAL MADRID

Martedì 8 settembre (fischio d'inizio alle 21 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) l'Inter di Chivu troverà un Real Madrid ferito. La squadra di Mourinho ha infatti perso la prima partita stagionale, 1-0 sul campo del Real Betis. I Blancos restano così a 9 punti dopo quattro partite di Liga, col Barcellona (impegnato domenica a Valencia) che ha ora la possibilità di allungare a +3.

La partita

Il Real Madrid gioca anche una buona partita allo Stadio della Cartuja, ma il tridente delle meraviglie Bellingham-Mbappé-Vinicius spreca occasioni a ripetizione. Chi è in serata è invece Arda Guler, che ispira (invano) gli attaccanti. Mou toglie il turco al 64' per inserire Diomande e la luce si spegne. E poi il finale è da film: all'81' Troy Parrott buca Courtois dopo una gran parata del belga su Deossa. Il Real non molla e nel recupero si procura un rigore per fallo di Natan su Vinicius. Dal dischetto va Mbappé, che completa la sua serata da incubo facendosi parare il penalty da Alvaro Valles e condannando i suoi al primo ko stagionale. E tra 4 giorni al Bernabeu arriva l'Inter...

L'errore dal dischetto di Mbappé - ©IPA/Fotogramma

Il tabellino

 

Betis-Real Madrid 1-0

81' Parrot (B)

 

BETIS (4-3-3): Valles; Bellerín, Diego Llorente (78' Bartra), Natan, Fran García; Facundo Bernal (68' Deossa), Marc Roca, Isco (60' Fidalgo); Antony (76' Riquelme), Cucho Hernández (68' Parrot), Fornals. All. Pellegrini

 

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfries (64' Trent), Konaté, Huijsen, Cucurella (88' Carreras); Valverde (82' Espí), Camavinga (64' Bernardo Silva), Güler (64' Diomande); Bellingham, Mbappé, Vinicius. All. Mourinho

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