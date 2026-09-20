Dopo la scofitta nel derby con l'Atletico Madrid (merengues in 10 per l'espulsione di Huijsen), l'allenatore del Real va in conferenza stampa e mostra due foto: sono gli interventi su Romero e Bellingham che Mourinho definisce "due rossi". Lo Special One definisce l'arbitro Ortiz Arias "scadente" e poi accusa il Var Trujillo di "avere una lunga storia con il Real Madrid"

Un derby di Madrid a dir poco acceso. L'Atletico di Simeone si è imposto 2-1 sul Real di José Mourinho con tanti episodi che faranno discutere e con le meregues che sono rimate in inferiorità numerica per l'espulsione di Huijsen al 52'. Poi i gol di Grimaldo al 53' su rigore e l'ex Juve Jonathan David al 59' hanno fatto il resto, con la rete di Rudiger all'89' che non cambia il risultato. Al termine della partita è andato in scena lo show dello Special One, che ha tenuto una conferenza stampa allo stadio Metropolitano senza risparmiare le critiche all'arbitro Ortiz Arias e anche a Daniel Jesús Trujillo, l'ufficiale del Var. Ha definito il primo un "arbitro scadente" e ha aggiunto che Trujillo ha una "lunga storia con il Real Madrid".