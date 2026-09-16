Nuova polemica in casa Real con Kylian Mbappé tra i protagonisti. Prima della sfida contro l'Elche, i giocatori delle due squadre sono entrati in campo con una maglia di sostegno a Ceuta e la scritta "Todos somos caballas". Mbappé e Vinicius, però, l'hanno indossata solo parzialmente e l'hanno tolta prima del saluto tra le squadre, mentre Konaté l'ha tenuta in mano

Kylian Mbappé continua a far parlare di sé in casa Real Madrid anche fuori dal campo. Prima della sfida contro l'Elche, i giocatori delle due squadre sono entrati sul terreno di gioco con una maglia bianca con la scritta "Todos somos caballas" ("Siamo tutti di Ceuta", dal nome con cui vengono definiti gli abitanti dell'enclave), iniziativa di solidarietà con Ceuta alla quale aveva aderito anche il club spagnolo. Un legame particolare per il Real, visto che il presidente onorario José Martínez "Pirri" è originario proprio della città autonoma spagnola che è stata recentemente al centro della cronaca per una profonda crisi migratoria.

A far discutere sono stati Mbappé, Vinicius e Konaté. I primi due hanno tenuto la maglia soltanto sulle spalle, senza mostrare per intero il messaggio, per poi toglierla prima del saluto tra le squadre. Konaté, invece, l'ha portata in mano senza esporre la scritta mentre tutti gli altri giocatori di Real Madrid ed Elche l'hanno indossata regolarmente durante il prepartita del match terminato poi 3-2 per i blancos. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il Real Madrid aveva comunque lasciato libertà ai singoli calciatori sulla scelta di mostrare o meno la maglia.