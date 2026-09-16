Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Real Madrid: Mbappé, Vinicius e Konaté nascondono maglia con messaggio pro Ceuta

la ricostruzione

Nuova polemica in casa Real con Kylian Mbappé tra i protagonisti. Prima della sfida contro l'Elche, i giocatori delle due squadre sono entrati in campo con una maglia di sostegno a Ceuta e la scritta "Todos somos caballas". Mbappé e Vinicius, però, l'hanno indossata solo parzialmente e l'hanno tolta prima del saluto tra le squadre, mentre Konaté l'ha tenuta in mano

GLI HIGHLIGHTS DI REAL MADRID-INTER 2-1

Kylian Mbappé continua a far parlare di sé in casa Real Madrid anche fuori dal campo. Prima della sfida contro l'Elche, i giocatori delle due squadre sono entrati sul terreno di gioco con una maglia bianca con la scritta "Todos somos caballas" ("Siamo tutti di Ceuta", dal nome con cui vengono definiti gli abitanti dell'enclave), iniziativa di solidarietà con Ceuta alla quale aveva aderito anche il club spagnolo. Un legame particolare per il Real, visto che il presidente onorario José Martínez "Pirri" è originario proprio della città autonoma spagnola che è stata recentemente al centro della cronaca per una profonda crisi migratoria.

 

A far discutere sono stati Mbappé, Vinicius e Konaté. I primi due hanno tenuto la maglia soltanto sulle spalle, senza mostrare per intero il messaggio, per poi toglierla prima del saluto tra le squadre. Konaté, invece, l'ha portata in mano senza esporre la scritta mentre tutti gli altri giocatori di Real Madrid ed Elche l'hanno indossata regolarmente durante il prepartita del match terminato poi 3-2 per i blancos. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il Real Madrid aveva comunque lasciato libertà ai singoli calciatori sulla scelta di mostrare o meno la maglia.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Liga: Altre Notizie

Real ko prima dell'Inter: Mou perde 1-0 col Betis

eurorivale

I Blancos cadono a Siviglia dopo tre vittorie: Vinicius, Mbappé e Bellingham sprecano tanto....

Busquets è il nuovo vice allenatore del Barça B

barcellona

Sergio Busquets torna al Barcellona. L'ex centrocampista, dopo aver dato addio al calcio giocato,...

Xabi Alonso: "Real Madrid, cicatrice guarita"

A CUORE APERTO

Xabi Alonso si prepara a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Chelsea, pronto a...

Laporta non 'segue' la squadra: curata un'aritmia

barcellona

Il presidente del Barcellona costretto a osservare un periodo di riposo che comprende anche il...

Papa Leone XIV è diventato socio onorario del Real

Papa real

Papa Leone XIV è stato nominato membro onorario del Real Madrid, la massima riconoscenza del...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE