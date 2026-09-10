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la storia

Gol, cinema e rock: Sergio Camello non è solo un calciatore

Emiliano Tomasini
©Getty

Cinque gol nelle prime quattro giornate di Liga con la maglia del Rayo Vallecano e una vita lontana dagli stereotipi del calciatore. Sergio Camello ama il cinema, il rock e la sua Mercedes, recensisce film, parla di salute mentale e di temi sociali, non ha paura di esporsi e di mostrarsi per come è. La storia di un calciatore fuori dagli schemi

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