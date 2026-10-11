Rosso diretto al brasiliano al 72' della sfida valida per l'ottava giornata della Liga. Nel corso di una transizione offensiva dei Blancos, il numero 7 ha tirato i capelli di un avversario (Nathan Saliba). L'arbitro ha annullato il gol e ha preso il provvedimento più estremo scatenando le forti proteste del giocatore. Mourinho ha evitato i giornalisti nel post-partita. Il Real Madrid sfiderà mercoledì la Roma in Champions. Tra due giornate in Liga, c'è il Clasico