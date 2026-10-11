Vinicius, follia e rosso diretto in Real Madrid-Villarreal: tira i capelli a SalibaCOS'È SUCCESSO
Rosso diretto al brasiliano al 72' della sfida valida per l'ottava giornata della Liga. Nel corso di una transizione offensiva dei Blancos, il numero 7 ha tirato i capelli di un avversario (Nathan Saliba). L'arbitro ha annullato il gol e ha preso il provvedimento più estremo scatenando le forti proteste del giocatore. Mourinho ha evitato i giornalisti nel post-partita. Il Real Madrid sfiderà mercoledì la Roma in Champions. Tra due giornate in Liga, c'è il Clasico
Il Real Madrid ritrova la vittoria superando il Villarreal per 1-0 grazie al primo gol da madrileno di Yan Diomande, ma l’episodio che catalizza l’attenzione di tutti al Santiago Bernabeu è il blackout nervoso di Vinicius Junior costato al brasiliano il rosso diretto.
Il fallo su Saliba e il gol annullato
Entrato in campo al 52’ dopo essere partito dalla panchina, l’episodio chiave della serata di Vinicius jr arriva al 72’. Il Real Madrid è avanti 1-0, e prova a mettere a segno il gol della sicurezza. Durante una veloce transizione offensiva, ecco il contatto con un avversario (Nathan Saliba). In piena corsa, il brasiliano tira con forza i capelli all’avversario ma l’arbitro non se ne accorge. L’azione del Real Madrid continua fino al momento del gol, annullato con l’intervento del Var, e il rosso proprio per il numero 7 madridista per via del gesto a palla lontana.
La furia contro l’arbitro, lo scudo di Rüdiger, poi le scuse
La decisione arbitrale scatena una reazione furibonda da parte di Vinicius, che protesta in modo veemente contro l’arbitro Isidro Diaz de Mera. La tensione in campo è palpabile, con Rudiger che prova a mettersi in mezzo, frapponendo il suo corpo tra quello del compagno di squadra e del direttore di gara.
Mourinho non parla nel post-partita: tra due giornate c’è il Clasico
Dopo quanto accaduto, José Mourinho ha deciso di non parlare con i giornalisti. Tra due giornate ci sarà il Clasico contro il Barcellona. Subito dopo la partita, Vinicius si è scusato con i tifosi del Real Madrid attraverso un post sui social: "Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi".