Ieri sera, all’Estadio Heliodoro Rodriguez, alle Canarie, si è giocato il match di Segunda Division spagnola Tenerife-Andorra. Nei minuti finali, sul risultato sul 2-2, c’è un contropiede del Tenerife: la palla viene lanciata verso De Miguel che all’altezza del centrocampo corre per impossessarsene. Il portiere avversario, Jesus Owono, uscito dalla sua area, corre per allontanarla ma travolge De Miguel, colpendolo violentemente al petto. L’attaccante resta a terra e resta immobile. L’arbitro espelle Owono, che si dirige verso gli spogliatoi ma si rende conto che De Miguel è rimasto a terra e torna indietro per capirne le condizioni. Nel frattempo, infatti, alcuni giocatori si sono radunati attorno all’attaccante spagnolo, chiedendo a gran voci e con gesti frenetici l’intervento dei sanitari. Sono attimi di panico, molti calciatori in campo si mettono le mani ne capelli disperati, lo stadio ammutolisce