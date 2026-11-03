Morto Jesus De Miguel, era svenuto dopo scontro di gioco in Tenerife-Andorra
E' morto l’attaccante del Tenerife Jesus De Miguel, colpito violentemente al petto durante uno contrasto di gioco dal portiere dell’Andorra Owono. De Miguel, 30 anni, spagnolo, ieri era stato portato immediatamente in ospedale, in arresto cardiaco, e ricoverato in terapia intensiva: un primo comunicato del club parlava di condizioni “gravi ma stabili”. Poi l’aggiornamento nella notte: “Le condizioni neurologiche sono peggiorate”. La notizia della morte questa mattina. Qui gli aggiornamenti in diretta
Il messaggio del Barcellona
Piqué: "Mi dispiace con tutta l'anima"
Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona e presidente dell'Andorra, ha risposto su X all'annuncio del Tenerife: "Mi dispiace con tutta l'anima. Riposa in pace, Jesus"
Il cordoglio dell'Andorra per la morte di De Miguel
Su X, il cordoglio dell'Andorra, il club avversario del Tenerife nel match di ieri
Il trasporto in ospedale, il massaggio cardiaco: le ore dopo l'incidente
Secondo quanto riportato dai media spagnoli, De Miguel viene portato in barella in ambulanza, gli viene subito praticato un massaggio cardiaco, poi direttamente in ospedale: è in arresto cardiaco, privo di sensi e viene trasferito in terapia intensiva, dove inizia a respirare autonomamente. Le sue condizioni, in un primo comunicato del Tenerife, vengono definite "gravi ma stabili". Poi, nella notte, un secondo comunicato del club annuncia un peggioramento delle "condizioni neurologiche". Questa mattina alle 8, la notizia della morte
Incidente De Miguel, la ricostruzione di cosa è successo
Ieri sera, all’Estadio Heliodoro Rodriguez, alle Canarie, si è giocato il match di Segunda Division spagnola Tenerife-Andorra. Nei minuti finali, sul risultato sul 2-2, c’è un contropiede del Tenerife: la palla viene lanciata verso De Miguel che all’altezza del centrocampo corre per impossessarsene. Il portiere avversario, Jesus Owono, uscito dalla sua area, corre per allontanarla ma travolge De Miguel, colpendolo violentemente al petto. L’attaccante resta a terra e resta immobile. L’arbitro espelle Owono, che si dirige verso gli spogliatoi ma si rende conto che De Miguel è rimasto a terra e torna indietro per capirne le condizioni. Nel frattempo, infatti, alcuni giocatori si sono radunati attorno all’attaccante spagnolo, chiedendo a gran voci e con gesti frenetici l’intervento dei sanitari. Sono attimi di panico, molti calciatori in campo si mettono le mani ne capelli disperati, lo stadio ammutolisce
Il comunicato del Tenerife
"Non esistono parole di conforto; non c'è nulla che possa alleviare questo profondo senso di tristezza". Così il Tenerife ha annunciato la morte del suo attaccante Jesus De Miguel
Jesus De Miguel è morto
Jesus De Miguel è morto. L'attaccante spagnolo del Tenerife, 30 anni, ieri sera era andato in arresto cardiaco dopo uno scontro in campo. Stamattina la notizia della morte