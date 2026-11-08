Allo stadio di Santa Cruz de Tenerife c'è stato l'ultimo saluto a Jesús de Miguel, attaccante del club scomparso martedì scorso dopo un violento scontro con il portiere dell'Andorra Jesús Owono. Durante la cerimonia ha preso la parola, in lacrime, il capitano della squadra Enric Gallego: "Demi, sarai sempre uno di noi". Su tutti i campi maschili e femminili di calcio nel week end le partite sono state interrotte per qualche istante al minuto numero 9 per rendere omaggio alla memoria del calciatore.