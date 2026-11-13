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Owono, 12 giornate per il fallo che ha causato la morte di De Miguel in Tenerife-Andorra

spagna

Il portiere dell’Andorra sanzionato con dodici giornate di squalifica per il fallo che ha portato poi alla morte dell’attaccante spagnolo. È la sanzione massima prevista dal codice disciplinare della Federazione calcistica spagnola. Owono era stato espulso subito dopo lo scontro con De Miguel, avvenuto nel recupero del match di Segunda Division tra Tenerife e Andorra

TENERIFE, L'ULTIMO SALUTO A DE MIGUEL

Dodici giornate di stop, il massimo previsto dal regolamento federale. Il Comité de Disciplina della RFEF (la Federazione calcistica spagnola) ha ufficializzato la maxi-squalifica nei confronti di Jesús Owono, portiere dell'Andorra, espulso lo scorso 2 novembre nei minuti di recupero della sfida di Segunda División contro il Tenerife per il violento intervento poi costato la vita all'attaccante Jesús de Miguel, morto il giorno successivo allo scontro di gioco. La Federazione aveva inizialmente stralciato la posizione del portiere, nazionale della Guinea Equatoriale, dal consueto comunicato dei provvedimenti della 12ª giornata per valutare il caso separatamente, prima di depositare in serata la risoluzione definitiva.

Le motivazioni della RFEF: "Gravità speciale, applicato il grado massimo"

Nel dispositivo ufficiale, l'organo di giustizia sportiva ha inquadrato l'episodio nell'articolo 102 del Codice Disciplinare della RFEF (oltre alle sanzioni pecuniarie accessorie previste dall'articolo 52), che sanziona le infrazioni gravi commesse a pallone in gioco. Come precisato dalla stessa Federazione, il Comitato ha dovuto determinare l'entità della pena basandosi esclusivamente sul referto arbitrale, unico documento agli atti del procedimento disciplinare: nel rapporto, il direttore di gara aveva descritto un'azione violenta, con la gamba alta e un uso eccessivo della forza nella contesa del pallone, annotando inoltre che il calciatore colpito era stato soccorso sul terreno di gioco e trasportato via in barella. A determinare l'applicazione del tetto massimo della sanzione — 12 turni di squalifica, soglia che per regolamento il Comitato non può in alcun caso superare nell'ambito dell'articolo contestato — sono state le drammatiche conseguenze dell'impatto. "È pubblico e notorio il tragico epilogo dei fatti, con il decesso di Jesús de Miguel Alameda" si legge nella nota del Comité de Disciplina, che sottolinea come "la natura della condotta descritta e le circostanze concorrenti" giustifichino "l'imposizione della sanzione nel suo grado massimo". Contro il provvedimento, l'Andorra ha ora dieci giorni lavorativi di tempo per presentare eventuale ricorso davanti al Comité de Apelación.

La ricostruzione della tragedia

Il dramma si era consumato al 97' del match dell'Heliodoro Rodríguez López tra Tenerife e Andorra: in un'uscita fuori tempo con la gamba alzata, Owono aveva colpito violentemente al petto De Miguel, rimediando il cartellino rosso diretto prima che la gara venisse sospesa per lo choc generale (e successivamente omologata dal Giudice Unico sul punteggio di 2-2 maturato al momento dell'interruzione). La scomparsa dell'attaccante ventinovenne, avvenuta ventiquattr'ore più tardi, ha sconvolto l'intero calcio spagnolo. Lo stesso Owono, che all'indomani della tragedia aveva parlato dei "giorni più difficili della mia vita", continua ad allenarsi a parte rispetto al resto dei compagni guidati dal tecnico Carles Manso, supportato a livello psicologico dalla società andorrana.

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