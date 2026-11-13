Il portiere dell’Andorra sanzionato con dodici giornate di squalifica per il fallo che ha portato poi alla morte dell’attaccante spagnolo. È la sanzione massima prevista dal codice disciplinare della Federazione calcistica spagnola. Owono era stato espulso subito dopo lo scontro con De Miguel, avvenuto nel recupero del match di Segunda Division tra Tenerife e Andorra

Le motivazioni della RFEF: "Gravità speciale, applicato il grado massimo"

Nel dispositivo ufficiale, l'organo di giustizia sportiva ha inquadrato l'episodio nell'articolo 102 del Codice Disciplinare della RFEF (oltre alle sanzioni pecuniarie accessorie previste dall'articolo 52), che sanziona le infrazioni gravi commesse a pallone in gioco. Come precisato dalla stessa Federazione, il Comitato ha dovuto determinare l'entità della pena basandosi esclusivamente sul referto arbitrale, unico documento agli atti del procedimento disciplinare: nel rapporto, il direttore di gara aveva descritto un'azione violenta, con la gamba alta e un uso eccessivo della forza nella contesa del pallone, annotando inoltre che il calciatore colpito era stato soccorso sul terreno di gioco e trasportato via in barella. A determinare l'applicazione del tetto massimo della sanzione — 12 turni di squalifica, soglia che per regolamento il Comitato non può in alcun caso superare nell'ambito dell'articolo contestato — sono state le drammatiche conseguenze dell'impatto. "È pubblico e notorio il tragico epilogo dei fatti, con il decesso di Jesús de Miguel Alameda" si legge nella nota del Comité de Disciplina, che sottolinea come "la natura della condotta descritta e le circostanze concorrenti" giustifichino "l'imposizione della sanzione nel suo grado massimo". Contro il provvedimento, l'Andorra ha ora dieci giorni lavorativi di tempo per presentare eventuale ricorso davanti al Comité de Apelación.