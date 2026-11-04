Le parole del portiere dell’Andorra, che in uno scontro di gioco ha colpito violentemente Jesus De Miguel al petto mandandolo in arresto cardiaco, sono riportate in una nota pubblicata dal club di Segunda Division spagnola: "Sono i giorni più difficili della mia vita -ha detto Owono- Provo un dolore immenso per la morte di Jesus, so che ci saranno molte questioni da affrontare e lo farò con il massimo rispetto"

Il giorno dopo la morte di Jesus De Miguel, parla l’altro Jesus, Owono. Il portiere 25enne dell’Andorra e della Guinea Equatoriale, che lunedì uscendo dalla sua porta ha colpito violentemente al petto l’attaccante del Tenerife mandandolo in arresto cardiaco, ha parlato per la prima volta di quanto successo e della morte di De Miguel. "Questi sono i giorni più difficili della mia vita -le parole di Jesus Owono in una nota riportata sui profili social dell’Andorra- Fatico a trovare le parole e trovo molto difficile elaborare tutto ciò che è successo. Provo un dolore immenso per la perdita di Jesús. Penso a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che gli volevano bene. So che ci saranno molte questioni da affrontare e le affronterò con il massimo rispetto. Ma in questo momento, onestamente, non riesco a pensare ad altro che a Jesús e al dolore che stiamo provando. Riposa in pace, Jesús."