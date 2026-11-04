Morte De Miguel, Owono (Andorra): "Sono i giorni più difficili della mia vita"morte de miguel
Le parole del portiere dell’Andorra, che in uno scontro di gioco ha colpito violentemente Jesus De Miguel al petto mandandolo in arresto cardiaco, sono riportate in una nota pubblicata dal club di Segunda Division spagnola: "Sono i giorni più difficili della mia vita -ha detto Owono- Provo un dolore immenso per la morte di Jesus, so che ci saranno molte questioni da affrontare e lo farò con il massimo rispetto"
Il giorno dopo la morte di Jesus De Miguel, parla l’altro Jesus, Owono. Il portiere 25enne dell’Andorra e della Guinea Equatoriale, che lunedì uscendo dalla sua porta ha colpito violentemente al petto l’attaccante del Tenerife mandandolo in arresto cardiaco, ha parlato per la prima volta di quanto successo e della morte di De Miguel. "Questi sono i giorni più difficili della mia vita -le parole di Jesus Owono in una nota riportata sui profili social dell’Andorra- Fatico a trovare le parole e trovo molto difficile elaborare tutto ciò che è successo. Provo un dolore immenso per la perdita di Jesús. Penso a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che gli volevano bene. So che ci saranno molte questioni da affrontare e le affronterò con il massimo rispetto. Ma in questo momento, onestamente, non riesco a pensare ad altro che a Jesús e al dolore che stiamo provando. Riposa in pace, Jesús."
De Miguel, funerali a Toledo con tutta la squadra
L'ultimo saluto a Jesus De Miguel, il giocatore spagnolo morto dopo uno scontro di gioco in campo, è previsto a Toledo. La salma sarà trasferita da Tenerife nelle prossime ore e domani tutta la squadra e i dirigenti del club saranno presenti per la sepoltura. Intanto prosegue l'omaggio del calcio spagnolo, sotto choc per la tragedia: il Las Palmas è una delle squadre che più si sta impegnando per onorare la memoria di Jesús de Miguel. Il club delle Canarie ha infatti annunciato, tra le altre iniziative, che, in occasione della partita casalinga domenica, scenderà in campo con la terza maglia: un completo che richiama i colori dei loro storici rivali, il Tenerife, la squadra del giocatore morto dopo uno scontro in campo. Il Las Palmas si presenterà in bianco, con una banda blu sul petto; una tenuta molto simile a quella spesso indossata dal Tenerife. Non è una scelta per scopi di marketing, ma per ricordare de Miguel. "Questa domenica, questi sono i nostri colori" il post del Las Palmas sui social.