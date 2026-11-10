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Mourinho, lo Special One vuole essere anche un tatuaggio: la richiesta a Cucurella

ma dai!

Dopo Luis de la Fuente, anche José Mourinho vuole finire sulla pelle di Marc Cucurella. Il tatuaggio del terzino spagnolo con il volto del Ct, realizzato dopo la vittoria del Mondiale, è stato visto anche allo Special One che, a quanto raccontato dal giocatore spagnolo, vorrebbe lo stesso trattamento: "Mourinho mi ha mandato una foto del mio petto con la sua faccia tatuata sopra", ha raccontato Cucurella a 'Cadena COPE'. Chissà se servirà un altro trofeo per convincere il difensore...

IL TATUAGGIO DI CUCURELLA

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