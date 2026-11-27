Il solito 'special one' dà spettacolo nella conferenza stampa pre partita contro l'Alaves. José si è congedato presentando ai colleghi il cugino giornalista: "Uno dei migliori in tutto il Portogallo, ma di recente è passato a una testata che mi tratta molto molto male, quindi con lui non parlo…" ha detto sorridendo
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Tu quoque brute… cugino mio. Più o meno è andata così l'ultima conferenza stampa di José Mourinho, mattatore non solo in Champions ma anche a voce, affilata come è sempre stata. Lo show costante, in campo con le sue squadre e nelle conferenze stampa, molto prima che a Milano si presentasse dicendo che no, non era un pirla. E poi le manette, monaco di Tibete, respect, le tre dita della mano alzate, le frecciate ai rivali, quelle affilatissime e quelle più sottili e ironiche. L'ultima in famiglia: al cugino giornalista. Conferenza stampa pre Real-Alaves, Mou saluta tutti ma, prima di congedarsi, scende in platea a salutare un giornalista speciale (anzi, special), è il cugino Pedro: "Lo vedete? Lui è uno dei migliori in tutto il Portogallo, ma di recente è passato a una testata che mi tratta molto molto male, quindi con lui non parlo…". Sipario.