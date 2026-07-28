Cucurella, promessa mantenuta: il tatuaggio di De La Fuente dopo i Mondiali con la Spagna
Era una delle scommesse prima della vittoria del Mondiale: "Se vinciamo mi tatuo Luis De La Fuente". Detto fatto. Cucurella è uno dei tre giocatori (Baena e Borja Iglesias gli altri due) che avevano promesso l'insolito tattoo del loro Ct. Tra gli altri fioretti barba, baffi, capelli rosa, capelli biondi e… capelli a zero
L'XI STELLARE CHE POTREBBE SCHIERARE IL REAL DI MOU (E DI CUCURELLA)
- Non c'è che dire: promessa rispettata. "Hanno commesso un errore. Dato che sono uomini di parola, manterranno la promessa", aveva ricordato proprio il ct nella conferenza stampa post-partita dopo la finale contro l'Argentina: "Non sono così brutto, che trovino un posto non troppo visibile" — aveva poi scherzato. Cucurella aveva promesso un tattoo col volto del suo allenatore in caso di vittoria dei Mondiali.
- Quindi sì, Cucurella l'ha fatto per davvero; ma non è il solo ad aver fatto questa strana scommessa. Alex Baena, infatti, aveva ugualmente promesso il tatuaggio del volto di De La Fuente sulla gamba sinistra, idem per Borja Iglesias (ma nel suo caso senza specificare la zona del corpo…)
- Un dettaglio del nuovo tattoo
- Ovviamente, c'è la Coppa del mondo portata in mano
- Lamine Yamal: farsi crescere barba e baffi per 3 settimane
- Pedri: tingersi i capelli di biondo
- Gavi: tingersi i capelli di rosa
- Ferran Torres: rasarsi a zero
- David Raya: tatuaggio in ricordo della vittoria del Mondiale
- Fabian Ruiz: lascerà decidere ai tifosi cosa fare per celebrare il successo