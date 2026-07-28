Era una delle scommesse prima della vittoria del Mondiale: "Se vinciamo mi tatuo Luis De La Fuente". Detto fatto. Cucurella è uno dei tre giocatori (Baena e Borja Iglesias gli altri due) che avevano promesso l'insolito tattoo del loro Ct. Tra gli altri fioretti barba, baffi, capelli rosa, capelli biondi e… capelli a zero

L'XI STELLARE CHE POTREBBE SCHIERARE IL REAL DI MOU (E DI CUCURELLA)