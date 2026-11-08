De Miguel, l’ultimo saluto di Tenerife: la commovente cerimonia allo stadio
Allo stadio di Tenerife l’ultimo saluto a Jesus de Miguel con una toccante cerimonia che ha coinvolto compagni di squadra, staff e migliaia di tifosi. Sul terreno di gioco un mazzo di fiori e la sua maglia deposti nel punto della tragedia, poi il ricordo del capitano, in lacrime durante il suo discorso: "Sarai sempre uno di noi"
- Sono accorsi in migliaia, sabato 7 novembre, all’Heliodoro Rodriguez Lopez di Santa Cruz, lo stadio del Tenerife, per dare l’ultimo saluto a Jesús de Miguel, l’attaccante della squadra scomparso martedì 3 novembre in seguito a un violento scontro con il portiere dell'Andorra Jesús Owono. Presente tutta la squadra, lo staff e l’intera comunità che si sono raccolti allo stadio in una giornata di commozione e dolore
- La cerimonia è iniziata con un minuto di silenzio, seguito da un lungo applauso. Poi il nome del giocatore è stato scandito più volte mentre sul campo, in corrispondenza del punto dello scontro con Owono, venivano deposti un mazzo di fiori e la maglia di de Miguel. La commemorazione si è conclusa con una funzione religiosa presieduta dal vescovo di Tenerife
- Durante la cerimonia ha preso la parola, il capitano della squadra Enric Gallego, in lacrime: “Demi, sarai sempre uno di noi”, ha detto nel suo discorso. “Parlare di te al passato è profondamente ingiusto. Eri sensibile, discreto, spontaneo, vicino agli altri. La tua umiltà, la tua bontà e soprattutto la tua gioia di vivere sono cose che ricorderemo per tutta la vita”
- Partecipazione enorme da parte dei tifosi, che già nei giorni successivi alla tragedia hanno trasformato lo spazio davanti alla porta numero 9 dello stadio in un luogo di raccoglimento, deponendo fiori, candele, messaggi, maglie…
- A testimonianza della vicinanza e della solidarietà espressa al Tenerife da tutto il calcio spagnolo, hanno partecipato alla cerimonia anche molti rappresentanti di altri club, come Butragueno per il Real Madrid, Gordillo per il Betis, Goikoetxea per l’Athletic, Senna per il Villarreal. Presenti anche Luis de la Fuente e Florentino Perez
- De Miguel è stato ricordato anche su tutti gli altri campi prima delle partite della prima e della seconda divisione maschile e femminile di Spagna. Poi gli incontri sono stati sospesi al nono minuto per rendere omaggio all'attaccante. Al Mestalla, dove si giocava Valencia-Real Madrid, i giocatori sono scesi in campo con magliette con la scritta "De Miguel, 9, sempre nei nostri cuori"