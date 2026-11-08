Allo stadio di Tenerife l’ultimo saluto a Jesus de Miguel con una toccante cerimonia che ha coinvolto compagni di squadra, staff e migliaia di tifosi. Sul terreno di gioco un mazzo di fiori e la sua maglia deposti nel punto della tragedia, poi il ricordo del capitano, in lacrime durante il suo discorso: "Sarai sempre uno di noi"

L'OMAGGIO DI COMPAGNI E TIFOSI. VIDEO