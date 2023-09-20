Real Madrid, la classifica marcatori di sempre: Mbappé entra in top 20
Un'altra serata per scalare rapidamente la storia del Real Madrid. Con la doppietta nella vittoria in Champions contro il Psv Eindhoven, Kylian Mbappé è già entrato nella top 20 storica dei migliori marcatori di sempre del club: 105 reti in appena 121 partite. Superato il Fenomeno Ronaldo: ora nel mirino c'è un'altra leggenda recente delle merengues. Di seguito, la classifica marcatori storica del Real Madrid
IL MEGLIO E IL PEGGIO DELLA PRIMA SERATA DI CHAMPIONS: VIDEO
- Gol: 105
- Presenze: 2018
- Anni: 1946-1957
- Gol: 105
- Presenze: 121
- Anni: 2024-in corso
- Gol: 106
- Presenze: 258
- Anni: 2013-2020
- Gol: 120
- Presenze: 401
- Anni: 1977-1987
- Gol: 121
- Presenze: 264
- Anni: 2007-2013
- Gol: 126
- Presenze: 143
- Anni: 1948-1953
- Gol: 127
- Presenze: 601
- Anni: 1989-2003
- Gol: 130
- Presenze: 389
- Anni: 2018-in corso
- Gol: 131
- Partite: 559
- Anni: 1981-1996
- Gol: 153
- Partite: 471
- Anni: 1962-1976
- Gol: 171
- Partite: 463
- Anni: 1983-1995
- Gol: 172
- Partite: 561
- Anni: 1964-1979
- Gol: 182
- Partite: 601
- Anni: 1952-1970
- Gol: 208
- Partite: 282
- Anni: 1985-1992
- Gol: 242
- Partite: 262
- Anni: 1958-1966
- Gol: 290
- Partite: 645
- Anni: 1971-1988
- Gol: 308
- Partite: 396
- Anni: 1953-1964
- Gol: 323
- Partite: 741
- Anni: 1994-2010
- Gol: 354
- Partite: 648
- Anni: 2009-2023
- Gol: 450
- Partite: 438
- Anni: 2009-2018