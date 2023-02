Dopo la rescissione tra Gattuso e il Valencia, il club per centrare la salvezza ha deciso di andare sull'usato sicuro, affidando ancora la panchina a Salvador Gonzalez Marco, meglio noto come Voro. Già giocatore del Valencia, la sua carriera da allenatore ha vissuto solo a fasi alterne al Mestalla. La settimana scorsa si è aperta la sua ottava parentesi da tecnico ad interim. Il suo ruolo nel club però, come specificato dal diretto interessato in conferenza stampa, sarebbe il "Director de Organización"