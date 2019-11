Dopo la sconfitta col Digione ultimo in classifica prima dello scontro, i calciatori del PSG hanno festeggiato Halloween in maschera. Una scelta che non ha trovato d’accordo i tifosi della squadra parigina, che sui social hanno rivolto critiche accese

Prima della clamorosa vittoria ai danni del Paris Saint-Germain nell’ultimo turno di Ligue 1, il Digione era ultimo. La squadra di Thomas Tuchel si è fatta rimontare il gol del vantaggio firmato da Kylian Mbappé, finendo per perdere 2-1. Una sconfitta che comunque non varia le gerarchie in vetta alla classifica con i parigini ancora primi e con sette punti di vantaggio sulla seconda, ma che ha fatto molto arrabbiare i tifosi. Anche perché tutti i giocatori dopo la partita hanno festeggiato Halloween in maschera, e sui social ovviamente sono arrivate puntuali le critiche. Presenti anche Mauro Icardi e Wanda Nara, travestiti dal lupo e Cappuccetto Rosso; degno di nota anche il costume di Neymar, che ha scelto di impersonare The Mask.