Perde il Psg di Icardi nella trasferta contro il Dijon. Non basta ai parigini il gol di Mbappé. Terza passo falso stagionale e record negativo di sconfitte nell'anno 2019 per Cavani e compagni

Il vantaggio di 8 punti dopo 12 giornate sembrava presagire un’altra stagione dominata dal Psg in Ligue1. Mai come quest’anno però la squadra parigina ha subito così tante sconfitte. A fare da contraltare alle 9 vittorie ci sono infatti 3 passi falsi in questa stagione. L’ultimo nel testa-coda contro il Dijon ultimo in classifica. Il vantaggio di Mbappé è stato infatti rimontato da Choular e Cadiz. A niente sono serviti gli inserimenti di Kurzawa, Cavani e Draxler nel diluvio dello Stade Gaston-Gérard. Così come la presenza di Icardi, ancora una volta preferito a Cavani, che si ferma sulla traversa e interrompe la sua striscia positiva di 7 reti nelle ultime 5 partite.

Psg, record negativo di sconfitte nel 2019

Questa per il Psg è l’ottava sconfitta in Ligue1 nell’anno solare 2019. L’ultima volta che i parigini hanno fatto peggio è stato nel 2010 quando persero per ben 13 volte. È inoltre la prima volta negli ultimi nove anni che il Psg perde 3 partite nelle prime 12 gare. Mai tante sconfitte dunque nell’era qatariota. Stagione che però al momento continua ad essere positiva visto il vantaggio in classifica sul Nantes in campionato e il primo posto nel gruppo A di Champions League con 3 vittorie in altrettante partite.