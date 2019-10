1/21

Calcio e scienza. Qual è la metodologia utilizzata dal CIES per la valutazione dei calciatori? Il punto di partenza sta nell'analisi delle loro prestazioni tecniche. Sono sei le macroaree di riferimento: tiro, creazione occasioni, distribuzione, precisione, recupero e contrasti. Il rendimento viene poi messo in relazione alle varie aree del gioco dove il calciatore in questione si esibisce: da chi è specializzato in una sola zona del campo (come alcuni attaccanti) ai centrocampisti box-to-box, impiegati, nella stessa partita, in molte più fasi. La metodologia, infine, abbraccia sia l'aspetto individuale che collettivo del gioco.

