Ligue 1, Monaco-Psg rinviata per maltempo

Le pesanti perturbazioni sul Principato di Monaco hanno impedito il regolare svolgimento del big match in programma domenica sera. Nei prossimi giorni i due club e la Lega calcio francese concorderanno una data utile per il recupero

Non si è giocato il big match della 15^ giornata di Ligue 1, campionato che continua a vedere in testa il Psg nonostante una partita in meno. I campioni di Francia in carica, infatti, tornano a Parigi dal Principato di Monaco senza aver disputato la partita che avrebbe dovuto chiudere il turno. I due club decideranno, in concordanza con la LFP, una data utile in cui poter recuperare la sfida.

Negli altri due incontri domenicali, il Nantes ha battuto 2-1 il Tolosa e il Rennes ha trovato il successo con lo stesso risultato sul Saint-Etienne. Dietro la capolista Psg (33 punti in 14 partite) c'è il Marsiglia a quota 28 (in 15 partite, venerdì ha battuto 2-1 il Brest); terzo posto per l'Angers a 24, poi Montpellier, Bordeaux e Nantes a 23. In fondo alla classifica ci sono Nimes e Tolosa a 12 punti (anche il Nimes deve recuperare una partita, contro il Rennes).