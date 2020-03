Coronavirus, Ligue 1 sospesa per il Covid-19

Ufficiale lo stop ai campionati anche in Francia a causa dell'emergenza coronavirus. La LFP ha comunicato la sospensione di Ligue 1 e Ligue 2 fino a nuovo avviso

L'emergenza coronavirus ferma il calcio anche in Francia. Questa mattina, infatti, la Federazione transalpina ha ufficializzato lo stop ai campionati di massima divisione e serie cadetta, provvedimento già adottato nella maggior parte dei tornei nazionali in Europa e non solo. Questo il comunicato della LFP:



"A seguito degli annunci del Presidente della Repubblica per rispondere alla crisi sanitaria legata al Covid-19, il Consiglio di amministrazione della LFP ha deciso all'unanimità questo venerdì 13 marzo di sospendere immediatamente i campionati di Ligue 1 e Ligue 2 fino a nuovo avviso. Come ha sottolineato ieri il Presidente della Repubblica, l'interesse collettivo deve essere posto al di sopra di tutto. L'urgenza oggi è di frenare l'epidemia, proteggere i più vulnerabili ed evitare affollamenti. Al termine dell'incontro previsto dalla UEFA il 17 marzo, il Consiglio Direttivo LFP si riunirà".