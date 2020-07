Il calcio torna in Francia: a Le Havre il Psg, in vista degli impegni delle prossime settimane (Coppa nazionale e Champions, contro l'Atalanta) ha affrontato la squadra locale in amichevole, aperta al pubblico. Si tratta del primo match in assoluto non a porte chiuse tra i 5 campionati top in Europa. Emessi 4500 biglietti, il massimo consentito per garantire il distanziamento sociale. I parigini hanno vinto 9-0, con doppiette di Icardi e Neymar

