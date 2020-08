Lilla-Rennes 1-1

Alla fine è pari e patta tra il Lilla e il Rennes con entrambe le squadre che si devono accontantare di un punto. Il gol di Damien Da Silva al 74° minuto ha permesso al Rennes di ribattere alla rete realizzata da Bamba che aveva aperto le danze. Gara che si è chiusa con il risultato di 1-1 E' stata una partita dura, giocata con molto agonismo. Sacha Boey per il Rennes è stato il primo giocatore ad essere espulso, a causa di un rosso diretto al minuto 35. Nel proseguio della partita (al minuto 43), anche Reinildo (Lilla) è stato punito con il cartellino rosso.



Il Lilla è riuscito a chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Jonathan Bamba segnato al 40° minuto, la rete del pareggio è arrivata nel secondo tempo con Da Silva.

Poco impegnati entrambi i portieri: Edouard Mendy (Rennes) non ha effettuato interventi degni di nota, mentre Mike Maignan (Lilla) è stato chiamato in causa in 2 occasioni.



Per il Lilla l'assist è stato effettuato da Xeka, mentre nel Rennes il passaggio decisivo per il gol è di Eduardo Camavinga.



Nonostante il risultato finale di parità, il Lilla ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (51%) e ha battuto più calci d'angolo (4-2). Il Rennes ha avuto la meglio nel numero dei tiri totali (16-5).



José Fonte (Lilla) e Steven Nzonzi per il Rennes sono stati i migliori delle rispettive squadre nel numero di passaggi completati (68 a testa). Nzonzi però ha avuto la meglio nel numero di passaggi utili effettuati nella trequarti avversaria (11 contro 1 del suo avversario).



Renato Sanches nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Lilla con 2 conclusioni verso lo specchio della porta. Per il Rennes è stato Faitout Maouassa a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Lilla, il centrocampista Benjamin André è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (12 sui 16 totali). L'attaccante Raphinha è stato invece il più efficace nelle fila del Rennes con 7 contrasti vinti (11 effettuati in totale).





Lilla (4-2-2-2 ): M.Maignan, S.Botman, M.Zeki Çelik, Reinildo, José Fonte (Cap.), Xeka, J.Bamba, Renato Sanches, B.André, J.David, J.Ikoné. All: Christophe Galtier

A disposizione: I.Lihadji, B.Soumaré, L.Chevalier, B.Yilmaz, Luiz Araújo, D.Bradaric, J.Pied, Tiago Djaló, Y.Yazici.

Cambi: D.Bradaric <-> M.da Silva Rocha (45'), B.Yilmaz <-> J.David (64'), B.Soumaré <-> J.Ikoné (82'), L.de Araújo Guimarães Neto <-> R.Luz Sanches (82')



Rennes (4-3-3 ): E.Mendy, N.Aguerd, Faitout Maouassa, D.Da Silva (Cap.), S.Boey, S.Nzonzi, J.Martin, B.Bourigeaud, Raphinha, M.Terrier, M.Niang. All: Julien Stéphan

A disposizione: R.Salin, F.Tait, R.Del Castillo, A.Truffert, J.Gelin, E.Camavinga, B.Soppy, A.Hunou, Y.Gboho.

Cambi: B.Soppy <-> J.Martin (42'), F.Tait <-> M.Niang (64'), E.Camavinga <-> B.Bourigeaud (64'), R.Del Castillo <-> R.Dias Belloli (64')



Reti: 40' Bamba (Lilla), 74' Da Silva (Rennes).

Ammonizioni: F.Tait

Espulsioni: Boey (35°)nel Rennes e Reinildo (43°), Reinildo (43°) nel Lilla



Stadio: Stade Pierre-Mauroy

Arbitro: Clément Turpin