Rennes-Montpellier 2-1

Il Rennes è riuscito a portarsi inizialmente in vantaggio grazie ad uno sfortunato autogol di Damien Le Tallec al 22°, la rete di Eduardo Camavinga al 77° ha portato il risultato sul 2-0. Il Montpellier ha accorciato le distanze con Gaetan Laborde al 91°, che però non è bastato ad evitare la sconfitta alla sua squadra.



Nel Rennes, Faitout Maouassa ha servito un assist. Il passaggio decisivo per la rete del Montpellier è stato di Ambroise Oyongo. Oltre alle reti subite, il portiere del Montpellier (Jonas Omlin) è stato impegnato severamente in almeno altre 6 occasioni.



A conferma della vittoria finale, il Rennes ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (66%), ha effettuato più tiri (16-11), e ha battuto più calci d'angolo (2-1).



I padroni di casa hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (522-207): si sono distinti Steven Nzonzi (78), Damien Da Silva (77) e Nayef Aguerd (77). Per gli ospiti, Daniel Congré è stato il giocatore più preciso con 30 passaggi riusciti.



Adrien Hunou nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Rennes: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Montpellier è stato Gaetan Laborde a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Rennes, il difensore Brandon Soppy è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (12 sui 21 totali). L'attaccante Laborde è stato invece il più efficace nelle fila del Montpellier con 16 contrasti vinti (30 effettuati in totale).





Rennes (4-3-3 ): R.Salin, Faitout Maouassa, B.Soppy, D.Da Silva (Cap.), N.Aguerd, S.Nzonzi, E.Camavinga, B.Bourigeaud, M.Terrier, A.Hunou, Raphinha. All: Julien Stéphan

A disposizione: J.Martin, Y.Gboho, M.Niang, F.Tait, J.Gelin, P.Bonet, R.Del Castillo, S.Guirassy, L.Brassier.

Cambi: S.Guirassy <-> A.Hunou (65'), J.Martin <-> B.Bourigeaud (72'), Y.Gboho <-> E.Camavinga (87'), R.Del Castillo <-> R.Dias Belloli (87')



Montpellier (3-5-1-1 ): J.Omlin, D.Le Tallec, D.Congré (Cap.), Pedro Mendes, M.Ristic, J.Chotard, A.Souquet, J.Ferri, F.Mollet, T.Savanier, G.Laborde. All: Michel Der Zakarian

A disposizione: T.Vargas, D.Bertaud, P.Skuletic, K.Dolly, A.Oyongo, Junior Sambia, C.Vidal, A.Ben Achour, S.Benchama.

Cambi: A.Oyongo <-> M.Ristic (62'), S.Sambia <-> J.Ferri (63'), P.Skuletic <-> A.Souquet (88'), K.Dolly <-> T.Savanier (88')



Reti: 22' Aut. Le Tallec (Montpellier), 77' Camavinga (Rennes), 91' Laborde (Montpellier).

Ammonizioni: S.Nzonzi, D.Da Silva, B.Bourigeaud, T.Savanier, M.Ristic

Espulsioni: Mollet (43°)nel Montpellier e Terrier (73°), Terrier (73°) nel Rennes



Stadio: Roazhon Park

Arbitro: Willy Delajod