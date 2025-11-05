Grave distorsione alla caviglia sinistra e lesione al polpaccio sinistro. Sono gli esiti degli esami medici a cui si sono sottoposti Achraf Hakimi e Ousmane Dembélé dopo gli infortuni che li hanno costretti a uscire prima dal campo contro il Bayern Monaco. Problema anche per Nuno Mendes, fermo per una distorsione alla caviglia. Per tutti si parla di "diverse settimane" di stop
Non solo la sconfitta, il Psg conta i danni dopo il primo ko stagionale in Champions contro il Bayern Monaco. Hakimi, Dembele e Nuno Mendes si sono infortunati nel corso del match, con i primi due che hanno dovuto abbandonare anzitempo il campo. Se il Pallone d'Oro in carica è incappato nell'ennesimo stop stagionale di natura muscolare, il marocchino è stato falciato in maniera terribile da Luis Diaz, espulso nell'occasione. Di seguito il report, quasi un bollettino di guerra, del Paris Saint Germain:
- Achraf Hakimi ha subito una grave distorsione alla caviglia sinistra, che lo terrà fuori per diverse settimane.
- Ousmane Dembélé ha una lesione al polpaccio sinistro. Resterà sotto cure mediche per le prossime settimane.
- Nuno Mendes ha una distorsione al ginocchio sinistro. Resterà sotto cure mediche per le prossime settimane.
Al tempo stesso, Desiré Doué sta procedendo la riabilitazione.