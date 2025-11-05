Grave distorsione alla caviglia sinistra e lesione al polpaccio sinistro. Sono gli esiti degli esami medici a cui si sono sottoposti Achraf Hakimi e Ousmane Dembélé dopo gli infortuni che li hanno costretti a uscire prima dal campo contro il Bayern Monaco. Problema anche per Nuno Mendes, fermo per una distorsione alla caviglia. Per tutti si parla di "diverse settimane" di stop

