Brest-Marsiglia 2-3

La vittoria poteva arrivare con meno sofferenza ma l'Olympique Marsiglia ha deciso di complicarsi un po' la vita riuscendo comunque a vincere la sfida contro Il Brest. Per la gioia di chi era allo stadio, tutte e due le squadre hanno scelto di attaccare piuttosto che difendersi ad oltranza e ovviamente la comune strategia ha contribuito a far risultare il match tanto gradevole quanto spettacolare. Il 3-2 finale può essere letto come la traduzione numerica di ciò che si è visto sul campo. Dopo aver raggiunto un vantaggio di due reti, l'Olympique Marsiglia si sentiva un po' troppo al sicuro e ha forse snaturato troppo il proprio gioco, permettendo un parziale rientro degli uomini di Dall'Oglio. Al 89' minuto è arrivata la rete di Thauvin che ha contribuito a ravvivare il finale. Il gol però si è rivelato inutile visto che Mandanda e compagni hanno fermato ogni disperato tentativo di pareggio da parte dei rivali vincendo il match per 3-2.



L'Olympique Marsiglia è riuscita a portarsi in vantaggio grazie ai gol di Florian Thauvin al 20° e Caleta-Car al 27°, ma il Brest ha dimezzato lo svantaggio con Romain Faivre al 46° prima della fine del primo tempo. Un'altra rete di Caleta-Car al 80°, ha portato nuovamente l'Olympique Marsiglia in vantaggio di due lunghezze nel secondo tempo. Il gol finale del Brest di Gaëtan Charbonnier al 89° minuto non ha evitato la sconfitta casalinga della sua squadra.



Nell'Olympique Marsiglia, gli assist sono stati di un pimpante Thauvin (2), mentre Morgan Sanson ha contribuito con uno. Nei 2 gol del Brest decisivi nelle azioni delle reti gli assist di Charbonnier e Julien Faussurier.



Nonostante la sconfitta, il Brest ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (58%), ha effettuato più tiri (19-7), e ha battuto più calci d'angolo (10-2).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (396-261): si sono distinti Ludovic Baal (66), Duverne (53) e Ibrahima Diallo (45). Per gli ospiti, Caleta-Car è stato il giocatore più preciso con 33 passaggi riusciti.



Duje Caleta-Car è stato il giocatore che ha tirato di più per l'Olympique Marsiglia: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Brest è stato Gaëtan Charbonnier a provarci con maggiore insistenza concludendo 7 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nell'Olympique Marsiglia, il centrocampista Boubacar Kamara è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (9 sui 13 totali). Il difensore Jean-Kevin Duverne è stato invece il più efficace nelle fila del Brest con 8 contrasti vinti (14 effettuati in totale).





Brest (4-2-3-1 ): G.Larsonneur, R.Pierre-Gabriel, R.Perraud, J.Duverne (Cap.), L.Baal, I.Diallo, H.Belkebla, R.Faivre, F.Honorat, G.Charbonnier, I.Cardona. All: Olivier Dall'Oglio

A disposizione: S.Cibois, C.Bangoura, H.M'Bock, F.N'Goma, J.Faussurier, Heriberto Tavares, J.Le Douaron, H.Magnetti, K.Benvindo.

Cambi: J.Le Douaron <-> F.Honorat (72'), H.Borges Tavares <-> R.Faivre (79'), J.Faussurier <-> I.Cardona (79'), H.Magnetti <-> H.Belkebla (85')



Olympique Marsiglia (4-3-3 ): S.Mandanda (Cap.), H.Sakai, J.Amavi, D.Caleta-Car, L.Balerdi, M.Sanson, B.Kamara, K.Strootman, N.Radonjic, D.Benedetto, F.Thauvin. All: André Villas-Boas

A disposizione: V.Germain , C.Rocchia, M.Lopez, M.Aké, V.Rongier, S.Khaoui, L.Perrin, Y.Pelé, P.Gueye.

Cambi: M.Aké <-> N.Radonjic (62'), V.Rongier <-> K.Strootman (72'), P.Gueye <-> M.Sanson (79'), V.Germain <-> D.Benedetto (80')



Reti: 20' Thauvin (Olympique Marsiglia), 27' Caleta-Car (Olympique Marsiglia), 46' Faivre (Brest), 80' Caleta-Car (Olympique Marsiglia), 89' Charbonnier (Brest).

Ammonizioni: B.Kamara, J.Amavi, N.Radonjic, L.Balerdi, R.Pierre-Gabriel, H.Magnetti



Stadio: Stade Francis-Le Blé

Arbitro: Amaury Delerue